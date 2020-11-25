Будапешт, , 14:32 — REGNUM Действия Украины в отношении венгерского чиновника Иштвана Грежи противоречат дружественным взаимоотношениям. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает 25 ноября издание Hungary today.

Венгерскому чиновнику на три года запретили въезд на территорию Украины, что, по словам Сийярто, «прозвучало как гром среди ясного неба».

В издании отметили, что после инцидента в МИД Венгрии вызвали украинского посла Любовь Непоп.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что через границу Украины не пропустили уполномоченного венгерского правительства по вопросам сотрудничества между Саболч-Сатмар-Березской областью Венгрии и Закарпатской областью Иштвана Грежу. На Украине считают, что политик влиял на ход местных выборов в Закарпатье.

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