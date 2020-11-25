Джакарта, , 14:18 — REGNUM Министерство социальных дел Индонезии наладило всестороннее сотрудничество с агентством международного сотрудничества Южной Кореи для оказания поддержки индонезийской молодежи, сообщает Antara.

«Пандемия COVID-19 оказывает серьезное влияние на все страны, включая Индонезию. Она также влияет на различные аспекты. Экономические аспекты являются источником социальных проблем, таких как дискриминация и другие социальные проблемы», — заявил глава отдела социальной реабилитации Гарри Хикмат.

Южная Корея предоставляет финансовый взнос в размере 200 тысяч долларов США на реализацию всеобъемлющей программы сотрудничества по борьбе с COVID-19.

Известно, что средства пойдут на создание помещений в Детском центре Джакарты. В помещении будут размещены средства индивидуальной защиты (СИЗ), маски, дезинфицирующие средства для рук, мыло для мытья рук и наборы для проведения тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, глава агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии Двикорита Карнавати напомнил общественности о возникновении проливных дождей во время рождественских и новогодних праздников.

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