Москва, , 14:14 — REGNUM Законопроект, запрещающий размещать в Москве филиал «Президентского центра Б. Н. Ельцина», внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Валерием Рашкиным, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Поправки внесены в Госдуму для исключения необходимости создания в городе Москве филиалов центров исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий. Предусматривается исключение положения о том, что соответствующие центры имеют филиалы в городе Москве, если город Москва не является местом их нахождения.

Кроме того, законопроектом предусмотрено исключение возможности предоставления объектов культурного наследия, включенных в реестр и находящихся в государственной собственности, в безвозмездное пользование центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий.

На сегодняшний день предложенные законодательные изменения касаются исключительно вопроса об открытии московского филиала Фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина» («Ельцин-центра»), которое вызывает активное общественное недовольство, отмечают авторы.