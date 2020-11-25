Бишкек, , 14:12 — REGNUM «Нынешняя коалиция парламентского большинства готова служить и шайтану (дьяволу)», — заявил депутат Дастан Бекешев, выступая на заседании парламента Киргизии сегодня, 25 ноября.

В качестве аргумента в поддержку своих слов народный избранник привел тот факт, что действующая коалиция большинства была создана в годы президентства Алмазбека Атамбаева, сначала активно его поддерживала, но после того как Атамбаев покинул пост главы государства, сразу же выступили против него и начали поддерживать следующего президента — Сооронбая Жээнбекова.

«А после октябрьских событий коалиция большинства выступает в поддержку нынешней ситуации и новой власти. Такая коалиция будет готова служить даже шайтану», — подчеркнул Бекешев.

ИА REGNUM напоминает, что 4 октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, а уже 5 октября недовольные итогами голосования оппозиционные партии устроили митинги, которые переросли в массовые беспорядки и привели к захвату протестующими Белого дома.

После этого они добились того, что из тюрем выпустили некоторых политиков, осужденных за различные преступления, в том числе экс-депутата Садыра Жапарова, которого под давлением его сторонников группа депутатов назначила на пост премьер-министра.