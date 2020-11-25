Париж, , 14:19 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все школы страны вернутся к привычному графику работы примерно 20 января 2021 года. Об этом в среду, 25 ноября, сообщает Le Figaro.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

Лицеи смогут «полностью открыться и принять всех учеников» ориентировочно 20 января, если количество заболевших вирусом SARS-CoV-2 в день во Франции будет оставаться на уровне 5 000 человек и ниже. Об этом в своей речи на французском телевидении объявил глава Пятой республики.

Через две недели после школ «могут открыться университеты, учитывая возможность физического присутствия студентов на занятиях», добавил французский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября президент Франции объявил, что общенациональный карантин, введённый в начале ноября во Франции, может быть полностью отменён с 15 декабря, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться.