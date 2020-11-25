Москва, , 14:07 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о случаях прекращения выплат пенсии для мигрантов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Выплата страховой и накопительной пенсии прекращается при поступлении сведений об аннулировании вида на жительство пенсионеру — иностранному гражданину или лицу без гражданства в соответствии с законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», а также сведений об истечении срока действия удостоверения беженца.

Выплаты прекратят с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, поступили соответствующие сведения.