Вашингтон, , 00:17 — REGNUM Если на президентских выборах в Иране следующим летом победят фундаменталисты, то как это отразится на отношениях США и Ирана? Смогут ли две страны возобновить диалог, обсуждает итальянское издание Terrasanta.net.

Подписание ядерного соглашения Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres

Ситуация складывается таким образом, что просто взять ‑ и возродить былое соглашение по ядерной сделке невозможно. Такой шаг потребует новых переговоров, но для него есть слишком много препятствий. Здесь и позиция Саудовской Аравии и Израиля — а эти страны умеют и могут влиять на американскую политику. Здесь и тот факт, что, заняв Белый дом, президент-демократ может не получить контроля над Сенатом, который останется республиканским, а это решающий фактор (и велика вероятность, что демократы Сенат у своих конкурентов не отберут).

Есть и опасение в отношении ядерной сделки самой по себе: в 2015 году, когда она была заключена, власти и жители Ирана возлагали на нее большие надежды, которые очень быстро потерпели крах, и стало очевидным, что обязательство Ирана минимизировать свою атомную программу и инвестиций не будет, и санкции продолжат свое дело. Рейтинг президента Хасана Рухани это подкосило, а его и прогрессивное крыло обвинили в том, что Запад обвел их вокруг пальца.

О чем еще пишет мировая католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «США и Ирану предлагают совместно противодействовать Баку и Анкаре».