Бишкек, , 14:03 — REGNUM «Внешние наблюдатели сейчас недоумевают, кто и на каких основаниях принимает решения в Киргизии и почему им должны подчинять все остальные? Кто та власть, которая пришла в результате уличного давления? Если ее поддерживает толпа, условно говоря, в пять тысяч человек, почему они выступают от имени интересов всего народа Киргизии?», — казахстанский политолог Замир Каражанов, комментируя ИА REGNUM ситуацию в Киргизии.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению эксперта, положение в экономике Киргизии непростое, но он не считает, что «Бишкек увлекается политикой в ущерб экономике». Потому, что основной вопрос, который должна решить новая власть в стране — «как обеспечить легитимность принимаемых решений».

»Внешние наблюдатели сейчас недоумевают, кто и на каких основаниях принимает решения в стране и почему им должны подчинять все остальные? Кто та власть, которая пришла в результате уличного давления? Если ее поддерживает толпа, условно говоря, в пять тысяч человек, почему они выступают от имени интересов всего народа Киргизии?», — спросил Каражанов.

Аналитик отметил, что до тех пор, пока эта проблема не решится — «ситуация остается нестабильной и тревожной».

»Киргизии нужен легитимный президент, премьер-министр и парламент. А пока любые их решения можно оспорить или усомниться в их законности. Иного выхода, кроме как провести выборы для возвращения в правовое поле в Киргизии не остается», — подчеркнул эксперт

Политолог считает прошедшие нападения на иностранные предприятия в Киргизии «следствием разгулявшегося беззакония после октябрьской смены власти».

»Давление на иностранных инвесторов в условиях нестабильности, к сожалению, привычное явление. Это предсказуемые последствия незащищенности бизнеса и с этим нужно примириться», — сказал он.

По мнению Каражанова, чтобы не допустить «подобного беззакония в будущем необходимо реализовать комплекс мер по защите иностранного капитала».

»Нужно повышать доверие предпринимателей к новой власти. А это невозможно без гарантий стабильных и безопасных условий работы. Нужно не только на словах, но и на деле доказать, что инвесторам и их деньгам в Киргизии ничего не грозит. Если эти условия будут выполнены — это остановит отток инвесторов. И со временем Киргизия сможет отойти от своего негативного имиджа и привлечь новый крупный бизнес в страну».

Политолог напомнил слова бывшего руководителя Национального банка страны, которые лучше всего характеризуют ситуацию в стране.

«Страна должна выполнять свои финансовые обязательства». Это самые честные и нужные слова, которые сейчас актуальны как никогда. Нынешнее правительство Киргизии должно убедить бизнес, что все соглашения, которые были подписаны раннее сохраняют силу. Это будет лучшим доказательством того, что Бишкек готов работать с инвесторами и развивать совместные проекты к взаимной выгоде сторон», — резюмировал он.