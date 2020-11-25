Киев, , 14:06 — REGNUM Правительство Украины может принять решение о продлении санкций против России на 2021 год. Соответствующий документ опубликовало 25 ноября издание «Обозреватель».

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Санкции подразумевают, в частности, обложение российских товаров обычной пошлиной, а не льготной. По мнению правительства Украины, это будет стимулировать украинского производителя, наполнит бюджет страны и поспособствует отказу от российского импорта.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин продлил до конца 2021 года контрсанкции, введённые в отношении стран Запада.

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