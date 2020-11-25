Москва, , 14:00 — REGNUM Закон о дистанционной работе Госдума намерена принять в третьем чтении на заседании 26 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября. Если он найдет поддержку, закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

«Предложенные гарантии должны максимально защитить трудовые права работников и будут способствовать сохранению занятости. Важно, что закон напрямую касается тех, кому сложно конкурировать на рынке труда — людей с ограниченными возможностями, женщин с маленькими детьми, молодых людей, впервые устраивающихся на работу, граждан предпенсионного возраста», — цитирует спикера Госдумы Вячеслава Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Парламентарии при работе над законопроектом опирались на практический опыт удаленной работы, который появился с начала пандемии коронавируса, отметил Володин.

«При этом исходили из того, что права дистанционного сотрудника не должны быть ущемлены по сравнению с теми, кто трудится на стационарном рабочем месте», — указал он.

Поправки вводят дополнительные гарантии по оплате труда — выполнение работником своих обязанностей удаленно не может быть основанием для снижения ему заработной платы. Кроме того, законопроект определяет порядок заключения трудового договора, конкретизирует особенности взаимодействия дистанционного работника и работодателя, уточняет нормы о режиме рабочего времени и времени отдыха.

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