Подгорица, , 13:59 — REGNUM Политические организации, участвовавшие в местных и парламентских выборах в Черногории, должны закрыть специальные счета для избирательной кампании в течение 90 дней с момента объявления окончательных результатов и уведомить Агентство по предупреждению коррупции, говорится в сообщении агентства.

В агентстве заявили, что политические образования со дня закрытия счета имеют трехдневный срок, чтобы проинформировать их об этом и представить доказательства закрытия.

Агентство напомнило, что Закон «О финансировании политических образований и избирательных кампаний» предписывает политическим образованиям закрывать специальный счет для избирательной кампании в течение 90 дней с момента объявления окончательных результатов.

Агентство напомнило политическим структурам, которым из-за непредставления отчета о собранных и израсходованных средствах в ходе избирательной кампании введена мера по приостановке перечисления бюджетных средств.