Париж, , 14:15 — REGNUM Во Франции, несмотря на пандемию вируса SARS-CoV-2, все магазины на территории страны откроются 28 ноября. Об этом в ходе своего выступления по телевидению заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает в среду, 25 ноября, Le Figaro.

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В своей речи французский лидер рассказал о поэтапном смягчении «антикоронавирусных» мер, введённых в стране 22 октября. В частности, магазины смогут возобновить работу при условии соблюдения ими «строгих санитарных правил» и закрытия с 21:00.

«Книжные магазины, центры продажи видео‑ и аудиоматериалов и библиотеки также могут открыться», — добавил Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября президент Франции объявил, что общенациональный карантин, введённый в начале ноября во Франции, может быть полностью отменён с 15 декабря, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться.

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