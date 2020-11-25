Киев, , 13:55 — REGNUM На территории ДНР и ЛНР находятся примерно три тысячи «российских военных». Об этом заявил главнокомандующий вооружённых сил Украины Руслан Хомчак, сообщает 25 ноября «Интерфакс-Украина».

"Разведка сообщает, что российских военнослужащих не более 3 тысяч. Это офицеры, инструкторы, те, кто помогает командирам принимать решения. В окопах российские солдаты не сидят», — уверен украинский чиновник.

Хомчак отметил, что отпор украинской агрессии в Донбассе дают граждане Украины, России и других стран.

Он добавил, что военного решения конфликта нет, поскольку во многих местах ВСУ «упёрлись» в города, где ведение боевых действий затруднено.

Напомним, украинские политики и СМИ пытаются бездоказательно представить гражданскую войну в Донбассе как некую «российскую агрессию». Против украинских захватчиков действительно воюют граждане РФ, приехавшие в Донбасс в качестве добровольцев, однако официально РФ не является стороной данного конфликта, и её вооружённых сил в регионе нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября 2020 года представители делегации Украины в ОБСЕ заявили, что в Донбассе воюет 2 тыс. «российских военных».

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