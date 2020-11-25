Санкт-Петербург, , 14:11 — REGNUM Благовещенская, Лазаревская церкви и церковь Тихвинской иконы Божией Матери эффективно используются, находясь в ведении Музея городской скульптуры Петербурга. Об этом заявил 25 ноября член Совета Федерации от органа представительной власти Северной столицы Андрей Кутепов на заседании городского Заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александро-Невская Лавра Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее Санкт-Петербургская епархия попросила передать эти здания в безвозмездное пользование Русской православной церкви. На днях в сети появился документ от сентября 2020 года, подписанный вице-премьером Дмитрием Чернышенко, где правительству Петербурга и губернатору Александру Беглову рекомендуют проработать вопрос передачи этих зданий, а также участка земли на набережной реки Монастырки, 5, в ведение епархии.

Между тем в упомянутые храмы в течение почти сотни лет переносили надгробия именитых соотечественников и другие предметы культуры и искусства, имеющие музейный статус, которые в случае такой передачи пришлось бы «демонтировать», перенеся в другое место.

«Существуют ‑ и это не первый раз — попытки передачи помещений музея, претензии на помещения музея со стороны руководства РПЦ. Однажды совместные усилия законодателей Петербурга и их представителей в Совете Федерации уже способствовали мирному разрешению вопроса без всяких противостояний, митингов, пикетов и прочего. Чего бы хотелось избежать, конечно, особенно в канун празднования 800-летия Александра Невского», — сказал на заседании ЗакСа 25 ноября беспартийный депутат Максим Резник.

Он имеет в виду 2015 год, когда спикер Совфеда, экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко и сенатор Людмила Косткина выступили против передачи помещений в руки РПЦ. Тогда вопрос был закрыт.

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Теперь 11 депутатов ЗакСа Петербурга из четырех фракций — КПРФ, «Справедливой России», «Партии роста» и «Яблока» — вновь обращаются к Матвиенко и теперь к сенатору Кутепову с просьбой помочь избежать конфликта, предотвратив «необдуманные шаги» и заняв «позицию здравого смысла».

«Законодательство тоже, мягко говоря, не способствует передаче этих помещений, это противоречит и законодательству о доступе к объектам культурного наследия, и о музейном фонде», — добавил Резник.

Он ранее ссылался на скандал вокруг попыток передачи РПЦ Исаакиевского собора, хотя здание никогда не принадлежало церкви и является успешным городским музеем. Это спровоцировало массовые протесты горожан, которые опасались, что РПЦ не справится с сохранением архитектурно-исторического наследия. В результате власти «временно» отказались от этой идеи.

Сенатор Кутепов согласился, что конфликтных историй необходимо избегать, особенно в период пандемии.

«Согласен, что в нашем городе есть общее понимание совместного использования [объектов], и такие прецеденты уже есть, достаточно широко. Поэтому мне кажется, что данный вопрос не стоит острым ребром, потому что он обсуждался еще на предыдущих выступлениях, поэтому, мне кажется, надо взвешенно подойти, услышать всех по крайней мере и понять, каким образом те заявители, которые обращаются, что они преследуют? Какую цель и как дальше будут использовать данный объект? Мне кажется, на сегодняшний момент он используется достаточно эффективно, поэтому не исключено, что в ближайшее время мы тоже выскажем свою точку зрения по вашему обращению», — сказал Андрей Кутепов.

Добавим, в 2018 году депутат Резник сообщил, что глава Санкт-Петербургской епархии РПЦ митрополит Варсонофий написал Александру Беглову письмо, где просит отдать церкви в безвозмездное пользование помещения Музея городской скульптуры, расположенные на территории Александро-Невской лавры.

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