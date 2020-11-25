Москва, , 13:41 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон об экзаменах для иностранных мигрантов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Устанавливается, что экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан, а также выдача сертификатов проводятся организациями, осуществляющими образовательную деятельность, включенными в соответствующий перечень, утвержденный уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. Порядок и критерии включения таких организаций в перечень определяется правительством РФ.

Определяется, что требования к уровню владения русским языком как иностранным, знаний истории России и основ законодательства РФ устанавливаются в зависимости от цели иностранного гражданина: трудовая деятельность, временное или постоянное проживание.

Срок действия сертификата устанавливается правительством РФ в зависимости от цели получения сертификата. Сейчас в настоящее время выдается сертификат с единым сроком действия — 5 лет со дня его выдачи.

Правительство РФ также наделяется полномочием по установлению методики расчета стоимости услуги по проведению экзамена, в которой будет установлен максимальный размер стоимости экзамена.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.