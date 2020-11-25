Москва, , 13:34 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, уточняющий использование средств материнского капитала на пенсионное обеспечение, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Предусматривается, что женщинам, отозвавшим средства материнского (семейного) капитала, ранее направленные ими на формирование накопительной пенсии (такой отзыв в настоящее время допускается до дня назначения накопительной пенсии), после поступления указанных отозванных средств на счет Пенсионного фонда РФ предоставляется шестимесячный срок, в течение которого они могут обратиться с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей — инвалидов, либо с заявлением о продлении на шесть месяцев срока подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) маткапитала в случае невостребованности отозванных средств.

В случае отсутствия в течение указанного шестимесячного срока заявления о распоряжении средствами маткапитала либо о продлении срока подачи такого заявления предусматривается автоматическое направление отозванных средств на формирование накопительной пенсии.