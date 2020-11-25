Аддис-Абеба, , 13:50 — REGNUM Лидеры эфиопского региона Тыграй используют продолжающийся конфликт, чтобы добиться международного сочувствия и получить помилование за свои прошлые преступления, заявил бывший премьер-министр страны в интервью в журнале Foreign Policy.

«Ключевой проблемой в подходе международного сообщества к Эфиопии является допущение моральной эквивалентности, что приводит иностранные правительства к принятию позиции ложного баланса и обоюдного диссидентства», — сказал Хайлемариам Десалень, возглавлявший страну с 2012 по 2018 год.

Африканский Союз и ряд стран по всему миру призвали правительство Эфиопии провести переговоры с лидерами Тыграя, чтобы положить конец конфликту, который длится уже третью неделю.

Хайлемариам поддержал своего преемника Абия Ахмеда, который пренебрежительно отнёсся к призывам к диалогу, и назвал военное наступление необходимой «операцией безопасности».

Бывший премьер-министр был членом Народно-революционного Демократического фронта Эфиопии, коалиции этнических партий, которая правила Эфиопией в течение 27 лет. В неё также входила партия «Народный фронт освобождения Тыграй» (НФОТ), которую правительственные войска в настоящее время пытаются вытеснить из Тыграя. Бывший премьер-министр был вынужден уйти в отставку в 2018 году после нескольких месяцев ожесточенных антиправительственных протестов.

Во время его пребывания на этом посту его правительство было обвинено в ряде нарушений прав человека, включая заключение в тюрьму журналистов, политических активистов и убийство протестующих.

В своем интервью Хайлемариам назвал своих бывших коллег из НФОТ «преступниками».

"Руководство НФОТ в его нынешнем виде — это не более чем преступное предприятие, которое не должно быть вовлечено ни в какой диалог, призванный определить будущее Эфиопии», — сказал он.

Премьер-министр Абий добавил, что операция в регионе Тыграй идёт хорошо, и армия готовится к окончательному наступлению на столицу региона Мэкэле, которая находится под контролем НФОТ. Лидеры НФОТ отвергли заявления федеральной армии о боевых успехах, заявив, что её бойцы нанесли армии крупные потери.

В ООН предупредили, что конфликт в регионе Тыграй, жертвами которого стали сотни человек, может привести к гуманитарному кризису в регионе.

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