Томск, , 13:28 — REGNUM Депутаты городской думы Томска высказались за сохранение прямых выборов мэра Томска. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе гордумы, соответствующий законопроект выдвинул депутат Заксобрания Томской области Игорь Чернышев.

По его мнению, руководитель города «должен исполнять волю депутатов, поэтому он должен быть не всенародно избран, а избран депутатами». Однако в комиссии думы по регламенту и правовым вопросам единогласно отвергли инициативу. По словам председателя комиссии Ильи Леонтьева, против проголосовали даже представители внесистемной оппозиции.

«После утверждения на общем собрании 1 декабря решение о несогласии с инициативой будет направлено в Законодательную думу региона. Надеюсь, там прислушаются к нашему мнению», — отметил он.

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