Саратов, , 13:58 — REGNUM В Саратове задумались об эффективности муниципального управления. Для этого в структуре городской администрации необходимо провести оптимизацию. Об этом заявил глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в Instagram.

В настоящее время у градоначальника семь заместителей. За капитальное строительство, благоустройство и ремонт коммуникаций отвечают два заместителя — по строительству и городскому хозяйству. По мнению Исаева, эти полномочия можно возложить на одного сотрудника мэрии. Предлагается сократить вышеназванные две должности и создать одну новую — первый заместитель главы администрации.

У мэра, таким образом, останется шесть замов. Инициативу Михаила Исаева сегодня, 25 ноября, рассмотрят депутаты городской думы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области создали комиссию по вопросам оптимизации структуры и численности органов исполнительной власти. Соответствующее постановление 24 ноября подписал губернатор Валерий Радаев.

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