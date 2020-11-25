Москва, , 13:23 — REGNUM Осуществление американцами ракетных стрельб с территории Румынии, как и ранее заход американского эсминца в российские территориальные воды в Японском море — это звенья одной цепи в нагнетании Вашингтоном военной напряжённости по всему периметру границ России, отметил 25 ноября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя совместные ракетные стрельбы США и Румыния вблизи Крыма.

Как сообщалось, американские и румынские военные провели совместные стрельбы из реактивных систем залпового огня по целям на Чёрном море вблизи Крыма.

«Понятно, что в ходе таких провокаций отрабатываются практические разведывательно-военные задачи, но проверяют американцы и нашу политическую боеготовность.

Обе провокации были обыграны российскими СМИ с той точки зрения, что нам это не страшно, мы готовы, и если бы американцы сунулись в военное время, им был бы дан гораздо более жёсткий отпор.

Американцы между тем стоят на своём: хотим делать то, что нам вздумается, у ваших границ и пересекая их, и будем делать. В случае с инцидентом в Японском море они даже заявили, что их видение того, где заканчивается территориальные воды России, отличается от нашего.

В этих обстоятельствах, на мой взгляд, наша страна не может ограничиваться только демонстрацией готовности давать отпор у своих рубежей.

При всей разнице в мощи американских и наших военно-морских сил (развал СССР тут дал особенно разрушительные результаты) стоило бы продемонстрировать наш флаг и у границ США.

Скажем, — совместными ракетными стрельбами с Венесуэлой или Кубой. Захотят ли пойти на такое власти этих стран, другой вопрос, хотя и не совсем другой: это вопрос о наличии союзников.

В любом случае зайти накоротке в американские территориальные воды стоило бы», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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