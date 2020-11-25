Москва, , 13:21 — REGNUM Сегодня, 25 ноября, в Государственной думе России прошел круглый стол на тему «Выборы в США и перспективы российско-американских отношений». Выступая на мероприятии, депутат Госдумы, директор Института РУССТРАТ Елена Панина обозначила перечень проблем, с которыми Россия может столкнуться на внешнеполитической арене после прошедших выборов в США.

Джо Байден Whitehouse.gov

«В результате победы Байдена Америка не просто вернется к «демократической линии» времен Обамы. Произошедшие события последних лет показали, что соблюдением формальных норм и внешних приличий теперь можно не озабочиваться. В предстоящие четыре года минимум Соединенными Штатами станут управлять демократы практически в однопартийном формате и вновь превалирующими станут интересы глобальных финансовых корпораций, — напомнила Панина. — Поддержку американского населения обеспечат полностью подконтрольные СМИ, которые привыкли клеймить за точку зрения, отличающуюся от генеральной».

Вполне вероятна новая попытка цветной революции на территории России. Елена Панина уверена, что Соединенные Штаты захотят взять реванш за неудачную попытку 2009−2012 годов и нельзя исключать, что это произойдёт в более разнузданной, истеричной и циничной форме.

«Чтобы избежать подобного развития событий, правительству РФ необходимо усилить контроль за медиа, не позволяя вмешиваться иностранным корпорациям. Также нужно активизировать политику на постсоветском пространстве — и делать это, следуя исключительно собственным целям», — резюмировала Панина.

В мероприятии также приняли участие депутаты Госдумы, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Максим Сучков и заместитель директора факультета мировой экономики и мировой политики ЦКЕМИ Дмитрий Суслов.