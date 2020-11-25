Москва, , 13:16 — REGNUM Власти Польши нередко склонны по умолчанию враждебно относиться к общей с Россией истории. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя протест польских властей касательно возможности пересмотра роли НКВД и СССР в Катыни.

«К сожалению, зачастую польская сторона просто закрывает глаза на то, что имело место в нашей общей истории, и склонна к тому, чтобы априори враждебно относиться и отрицать реальность», — сказал Песков.

Он отметил, что по этой причине «можно только высказать сожаление».

Песков также подчеркнул, что в Кремле не знают о возможности какого-либо пересмотра роли НКВД и СССР в трагедии в Катыни.