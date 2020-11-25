Москва, , 13:07 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России сообщили, что соглашение об условиях взаимной отмены визовых формальностей для граждан РФ и Андорры вступило в силу.

При этом в ведомстве напомнили, что въезд в княжество осуществляется через пункты пропуска на границах с Испанией и Францией. Для посещения этих стран гражданам России по-прежнему требуются действующие шенгенские или соответствующие национальные визы.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года главы дипломатических ведомств России и Андорры подписали соглашение, по которому они отказываются от необходимости получения визы при въезде.

Формально гражданам РФ не требуется получать визу для поездок в Андорру, для визита они вынуждены обращаться за шенгеном Испании или Франции, через которые они могут приехать в Андорру.

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