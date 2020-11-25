Луанда, , 13:20 — REGNUM Граждане 15 африканских стран должны будут разместить облигации на сумму до $15 000, чтобы посетить США, в соответствии с новым правилом, которое вступило в силу с 24 декабря. Об этом сообщает ВВС Africa.

Шестимесячная программа, нацеленная на владельцев гостевых и деловых виз, будет действовать как сдерживающий фактор для лиц с просроченными визами, заявили в Госдепартаменте США. Нововведение о визовых облигациях нацелено на страны, граждане которых имели «ставку просрочки» по визам в размере 10% или выше в 2019 году и теперь будут обязаны выплатить возвращаемую облигацию в размере $5000, $10 000 или $15 000.

В то время как эти страны имели более высокий уровень «ставки просрочки», из них в США въезжало относительно малое число путешественников, сообщает агентство Reuters.

Нововведения распространяются на следующие африканские страны: Ангола, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Джибути, Либерия, Ливия, Мавритания, Сан-Томе и Принсипи, Кабо-Верде, Бурунди, Чад, Эритрея.

Экс-президент США Дональд Трамп, проигравший выборы главы Белого дома, сделал ограничение иммиграции центральной частью программы своего четырехлетнего срока пребывания на этом посту. Избранный президент Джо Байден, демократ, пообещал отменить многие иммиграционные ограничения президента-республиканца, однако отмена ряда изменений может занять месяцы или годы.