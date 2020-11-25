Бишкек, , 12:59 — REGNUM На конституционном совещании сегодня, 25 ноября, рассмотрели вопрос о внесении в проект новой конституции Киргизии изменений, касающихся объявления импичмента президенту страны и привлечения его к ответственности.

Нынешний проект основного закона республики предусматривает только один единственный способ отстранения главы государства от должности — на основании выдвинутого парламентом обвинения в преступлении, подтвержденном генеральным прокурором, и при наличии заключения конституционного суда.

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Участники заседания акцентировали внимание на том, что генеральный прокурор не является независимой фигурой, и не будет выступать против президента, поскольку его назначает глава государства.

Поэтому поступило предложение о том, что парламент Киргизии должен получить право назначать спецпрокурора, который и будет заниматься отстранением президента от власти.

Но большинство членов конституционного совещания такую идею не поддержали, проголосовав против нее.