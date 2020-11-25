Москва, , 12:53 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время не планирует проводить телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока в ближайшие дни такого телефонного разговора нет в планах», — сказал Песков.

По его словам, в случае необходимости такой разговор может быть «очень легко» согласован посредством имеющихся каналов связи.

Песков также напомнил, что Кремль не анонсирует конкретные телефонные беседы главы государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан попросил Путина «сделать шаг назад» в вопросе «переподписания» Минских соглашений.