Чебоксары, , 12:52 — REGNUM В Госсовете Чувашии из состава фракции «Единая Россия» исключён депутат Владимир Михайлов. Об этом сообщается на сайте партии по итогам заседания фракции.

Единороссы провели заседание 24 ноября, рассмотрев проект повестки запланированной на 26 ноября очередной сессии парламента. Вне повестки был поднят кадровый вопрос.

«Принято решение исключить из состава депутатского объединения парламентария Владимира Михайлова», — говорится в сообщении.

В региональном отделении «Единой России» отмечают, что решение об исключении Михайлова из фракции согласовано 18 ноября с президиумом регионального политического совета партии, а решение об исключении из партии принято 20 октября на заседании президиума генсовета ЕР.

Ранее на сайте партии отмечалось, что 19 октября комиссия по этике рекомендовала президиуму генсовета партии исключить из своих рядов Владимира Михайлова за «ростовщичество». Тогда ответственный секретарь комиссии, заместитель секретаря генсовета Евгений Ревенко заявил, ссылаясь на «многочисленные свидетельства и жалобы», что надо «гнать таких из партии».

В местной прессе отмечалось, что Владимир Михайлов намерен обжаловать своё исключение из партии через суд.