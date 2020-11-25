Москва, , 12:53 — REGNUM В Кремле ни подтвердили, ни опровергли слухи о подготовке к переговорам между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Информацию прокомментировал 25 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общаясь с журналистами.

«При необходимости такой разговор можно организовать достаточно быстро по имеющимся каналам коммуникаций», — рассказал он.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил о том, что представители офиса президента Украины срочно запросили переговоры с Путиным. По его словам, речь может идти, в частности, о поставках на Украину российской вакцины от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан призвал Владимира Путина «сделать шаг назад» и изменить Минские соглашения по Донбассу в пользу Украины.

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