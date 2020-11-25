Санкт-Петербург, , 12:45 — REGNUM Центральная избирательная комиссия России предложила сделать новым председателем петербургского Горизбиркома Наталью Чечину. Такое решение приняли на заседании ЦИК 25 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Теперь Санкт-Петербургская избирательная комиссия должна тайным голосованием определить, кто будет новым председателем.

Чечина может сменить на этом посту Виктора Миненко, который ушел в отставку по собственному желанию в этом месяце, получив одновременно вотум недоверия — от ЦИК, и орден Почета — из рук губернатора Петербурга Александра Беглова.

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Зампред ЦИК Николай Булаев заметил, что председатель ЦИК Элла Памфилова, к слову, возмутившаяся орденом Почета для Миненко, уделяет много внимания анализу работы Санкт-Петербургской избирательной комиссии и поиску путей решения накопившихся проблем.

«Нам очень важно, чтоб это решение было не промежуточным, не ошибочным, и действия Натальи Валентиновны [Чечиной] помогли преодолеть проблемы в работе комиссии. Полагаю, она понимает всю глубину этих проблем и то, что работа ей предстоит непростая», — сказал Булаев.

Напомним, Чечина стала членом Горизбиркома только 23 ноября, будучи главой Курортного района. Именно этот район возглавлял Александр Беглов в начале «нулевых» годов, а Чечина тогда была его заместителем. Когда Беглов вернулся в Петербург в 2018 году в качестве врио губернатора, он почти сразу назначил Чечину руководителем Курортного района.

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Миненко ушел с поста 12 ноября. Памфилова и ЦИК были недовольны тем, что он фактически, по их мнению, саботировал оздоровление избирательной системы региона с самыми грязными выборами в стране, обслуживал чьи-то «личностные интересы», «закладывал бомбу» под грядущие выборы 2021 года, а территориальные избиркомы при нем вместо очищения от нарушителей закона превратились в «отстойники для своих людей».

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