Москва, , 12:38 — REGNUM Председатель верхней палаты парламента Таджикистана Рустам Эмомали пригласил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко посетить Душанбе, передает Таджикское государственное телевидение.

Встреча председателей сената двух стран состоялась 24 ноября в Москве. Стороны обсудили развитие межпарламентского сотрудничества. Матвиенко отметили, что Россия и Таджикистан — это естественные стратегические партнеры.

Эмомали, в свою очередь, сказал, что развитие отношений с Москвой — это особый вектор внешней политики Таджикистана. Собеседники отметили необходимость развития отношений между регионами.

Как сообщал ИА REGNUM, 24 ноября Рустам Эмомали впервые прибыл в Москву в качестве председателя верхней палаты парламента Таджикистана. Он встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Читайте также: Володин и Эмомали обсудили возможность проведения ПА ОДКБ в Душанбе