Москва, , 12:29 — REGNUM Проведение заседания Высшего евразийского экономического совета, на котором встречаются главы стран ЕАЭС, запланировано на 11 декабря. Об этом сегодня, 25 ноября, в ходе брифинга сообщила помощник главы Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

Она уточнила, что заседание пройдёт в виртуальном формате.

«С учётом эпидемиологической ситуации государства-члены отдают предпочтение заочному формату его проведения», — приводит ТАСС слова Малкиной.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в Ереване прошло заседание Евразийского межправительственного совета. Основными темами обсуждения стали вопросы доработки проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, санитарно-эпидемиологическая ситуация и вопросы возобновления пассажирского сообщения в ЕАЭС. Также участники заседания обсудили ход реализации плана мероприятий «дорожной карты» по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018−2019 годы.