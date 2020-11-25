Додома, , 12:31 — REGNUM Лидер оппозиции Танзании Тунду Лиссу призвал международное сообщество ввести санкции в отношении государственных чиновников, связанных с нарушениями прав человека во время всеобщих выборов, прошедших в стране в октябре 2020 года. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Лиссу призвал международное сообщество «ввести целенаправленные санкции, замораживание активов, запрет на поездки и такие меры, которые необходимы для прекращения безнаказанности».

Напомним, что на октябрьских выборах президент Джон Магуфули был переизбран на второй срок. Голосование было омрачено насилием и обвинениями в мошенничестве. В посольствах Великобритании и США заявили, что во время голосования имело место систематическое незаконное вмешательство, однако представители избирательной комиссии Танзании утверждают, что факта мошенничества выявлено не было.

Лидер оппозиции Лиссу вскоре после выборов бежал в Бельгию, сославшись на угрозы своей жизни. Однако в правительстве опровергли наличие каких-либо угроз в адрес сторонников оппозиции.