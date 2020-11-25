Москва, , 12:20 — REGNUM Вина СССР в Катынской трагедии доказана документами и историками. Это общепринятое мнение — как в мире, так и в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин, комментируя заявление Польши.

«Вину СССР признали Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Дмитрий Медведев («Вина Сталина в расстреле польских офицеров под Катынью не подлежит сомнению») и Владимир Путин («Это руководители тогдашней службы безопасности, НКВД, Берия, политическое руководство»).

В 1996 году правительство РФ выпустило постановление о создании мемориальных комплексов в Катыни (у Смоленска) и Медном (у Твери) для «увековечения памяти советских и польских граждан — жертв тоталитарных репрессий». В 2010 году Государственная дума РФ приняла заявление «О Катынской трагедии и ее жертвах».

То есть в России по этому преступлению есть политический, научный и общественный консенсус. И вот одна локальная конференция засомневалась в мнениях президентов, депутатов, ученых. Ревизионистские мнения участников конференции явно противоречат официальной позиции России.

Поэтому заголовки СМИ на тему «Польша обвинила Россию в искажении фактов» утрированы. В своем заявлении Посольство Республики Польша удивилось высказываниям на конференции, но обвинений в адрес целой страны в нём нет.

В любом случае попытка пересмотра истории — это тревожный симптом. Нельзя жонглировать историческими фактами в угоду политической повестке», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша обвинила Россию в искажении исторических фактов по делу о катынском расстреле. Это следует из заявления посольства Польши в России.

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