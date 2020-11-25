Прага, , 12:17 — REGNUM Южная Корея и Чехия пересмотрели соглашение о воздушном сообщении между странами. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, данное соглашение было подписано чрезвычайным и полномочным послом Южной Кореи в Чехии Ким Тхэ Чжином и министром транспорта Чехии Карелом Гавличеком 24 ноября в Праге.

Известно, что документ позволяет авиакомпаниям Европейского союза использовать авиалинии между Южной Кореей и Чехией.

Регулярные перелёты по маршруту Инчхон — Прага осуществляются с 1990 года, после подписания двустороннего соглашения о воздушном сообщении.

В настоящее время авиасообщение между странами временно приостановлено в связи с пандемией коронавируса. Правительство Южной Кореи сообщило о готовности приложить усилия для его возобновления, как только ситуация стабилизируется.