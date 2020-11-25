Москва, , 11:59 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель верхней палаты парламента Таджикистана Рустами Эмомали в ходе телефонного разговора обсудили возможность проведения ПА ОДКБ в Душанбе в марте 2021 года. Об этом сообщает сайт нижней палаты парламента.

Володин и Эмомали обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества России и Таджикистана. В ходе беседы Эмомали пригласил Володина посетить Таджикистан.

Также одной из тем разговора было возможное проведение Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Душанбе в конце марта 2021 года.