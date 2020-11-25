Москва, , 11:55 — REGNUM Госдума 25 ноября во втором, основном чтении обсудит законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Лука Джоржано. Слезы святого Петра. 1697

«Он не касается тех граждан, кому накопительная пенсия уже назначена, но касается тех граждан, кому эта пенсия будет назначена. Увеличение ожидаемого периода выплаты приводит к снижению размера накопительной пенсии», — заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполиткие Ярослав Нилов (ЛДПР).

Он заверил, что ЛДПР будет голосовать против законопроекта, однако документ намерены поддержать в «Единой России».

Принятый ранее в первом чтении правительственный законопроект предлагает установить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2021 год продолжительностью 264 месяца.

«Период дожития» в 2020 году рассчитан в 258 месяцев, в 2019 — 252 месяца. Расчеты производятся согласно методике.

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