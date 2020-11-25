Джакарта, , 11:49 — REGNUM Посольство Австралии предоставило гранты 25 австралийским выпускникам из Индонезии для реализации ряда проектов, которые принесут прямую пользу сообществам, пострадавшим от пандемии, сообщает Sindonews.

Программа, утвержденная в индонезийской провинции Ачех, по данным посольства Австралии, поможет фермерам. Утвержденная программа для регионов Восточной Индонезии будет предоставлять стоматологические услуги тем, кто в них нуждается.

Выпускники получат помощь в размере 15 тысяч австралийских долларов на завершение программ в сфере торговли, сельского хозяйства, здравоохранения и услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо высказался по поводу ареста министра морских дел и рыболовства Эди Прабово.

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