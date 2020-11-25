Варшава, , 11:39 — REGNUM Социологический центр Kantar провел в Польше исследование общественного мнения на предмет отношения к вице-премьеру Ярославу Качиньскому, а также оценки деятельности действующего правительства республики. Об этом передает Onet.pl.

Ярослав Качинский и Матеуш Моравецкий Pis.org.pl

Что касается дальнейшей судьбы Качиньского, то 69% респондентов указали, что являются сторонниками снятия Ярослава Качиньского с должности вице-премьера. Лишь 19% считают, что он должен сохранить свой пост, а 12% не определились с позицией по данному вопросу.

Ярослав Качиньский стал заместителем премьер-министра в начале октября текущего года. С тех пор в Польше периодически возникали социально-политические кризисы, одним из наиболее серьезных среди них стали протесты против решения Конституционного суда об ограничении права на аборт.

Что касается оценки деятельности правительства Матеуша Моравецкого, то более половины жителей Польши (61%) оценили её отрицательно, в том числе 35% — «однозначно отрицательно» и 26% — «скорее отрицательно, чем положительно». Лишь 32% опрошенных считают, что нынешнее правительство хорошо выполняет свою работу. В том числе 20% ответили, что «скорее положительно, чем отрицательно» и 12% уверенны, что правительство заслуживает определенно положительной оценки.

Исследование было проведено 20−23 ноября 2020 года на общенациональной репрезентативной выборке из 1003 взрослых жителей Польши.