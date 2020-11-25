Москва, , 11:39 — REGNUM Законопроект об особенностях назначения на должность руководителя органа управления здравоохранением субъекта РФ правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Поправки предполагают обязательное согласование с Минздравом России кандидатуры на должность руководителя органа управления здравоохранением региона.

В правительстве отмечают, что реализация указанной Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации и национального проекта «Здравоохранение» может быть обеспечена только согласованными действиями федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ.

«В этой связи, а также в свете новых вызовов обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан и реализации национальных проектов вопрос согласования назначения на должность руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации приобретает особую актуальность», — указали авторы.