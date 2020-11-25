Минск, 25 ноября 2020, 11:33 — REGNUM В случае если Белоруссия рассчитывает получить скидку на российский газ в 2021 году, Минск должен быть готов предоставить льготы для России на белорусские товары. Об этом сегодня, 25 ноября, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
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Он указал на то, что подобный подход должен действовать, если речь идёт «о равноправных отношениях независимых государств и хозяйствующих субъектов».
Мезенцев подтвердил, что белорусская сторона погасила существовавшую в 2020 году задолженность за произведенные поставки газа. При этом Минск признал расчёты российской стороны.
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Также посол подчеркнул, что перспектива «реализации союзных программ экономической интеграции» зависит от того, насколько Минск готов к «союзному строительству».
Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября российская компания Газпром заявила о том, что вопрос с задолженностью Белоруссии за газ перед Россией полностью урегулирован. Ситуация с долгом обсуждалась на встрече главы Газпрома Алексея Миллера с белорусским министром энергетики Виктором Каранкевичем. После разрешения этого вопроса страны приступают к переговорам по поставкам газа в республику в 2021 году.