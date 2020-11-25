Минск, , 11:33 — REGNUM В случае если Белоруссия рассчитывает получить скидку на российский газ в 2021 году, Минск должен быть готов предоставить льготы для России на белорусские товары. Об этом сегодня, 25 ноября, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

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«Если одна сторона запрашивает «скидочку», то значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на «скидочку» по тем или иным группам товаров», — подчеркнул дипломат.

Он указал на то, что подобный подход должен действовать, если речь идёт «о равноправных отношениях независимых государств и хозяйствующих субъектов».

«Если мы говорим о значимых шагах навстречу друг другу — об углублении взаимодействия отраслей, формировании единого рынка газа, сближении налогового законодательства, о близости подходов при проведении промышленной и агрополитики, открытости во взаимодействии таможенных служб […] то тогда переговоры и по тактическим, и по принципиальным вопросам будут успешными и результативными», — отметил российский посол.

Мезенцев подтвердил, что белорусская сторона погасила существовавшую в 2020 году задолженность за произведенные поставки газа. При этом Минск признал расчёты российской стороны.

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Также посол подчеркнул, что перспектива «реализации союзных программ экономической интеграции» зависит от того, насколько Минск готов к «союзному строительству».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября российская компания Газпром заявила о том, что вопрос с задолженностью Белоруссии за газ перед Россией полностью урегулирован. Ситуация с долгом обсуждалась на встрече главы Газпрома Алексея Миллера с белорусским министром энергетики Виктором Каранкевичем. После разрешения этого вопроса страны приступают к переговорам по поставкам газа в республику в 2021 году.