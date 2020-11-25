Абуджа, , 11:42 — REGNUM Более 80 000 офицеров полиции Нигерии повысят в должностях после нескольких недель массовых акций протеста против жестокости полиции по всей стране, передает ВВС Africa со ссылкой на заявление представителя полиции Фрэнка Мба.

В соответствии с официальным постановлением полиции, беспрецедентная акция повышения в должностях сотрудников полиции должна «поднять моральный дух» личного состава. Около 16 офицеров, погибших во время протестов, были повышены в должности посмертно, а 70 других раненых получили специальные повышения. Мба заявил, что младшие офицеры полиции были повышены до следующего ранга.

Генеральный инспектор полиции Мохаммед Адаму заявил, что повышение офицеров, убитых во время протестов, — это «символический жест признания цены, которую они заплатили за служение нации».

По меньшей мере 80 человек, включая гражданских лиц, полицейских и солдат, были убиты во время протестов в октябре по всей Нигерии. Демонстрации, в которых в основном принимали участие молодые люди, начались с призывов к расформированию особого полицейского подразделения — Специального отряда по борьбе с грабежами — и переросли в более широкие призывы к улучшению управления в полиции.

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