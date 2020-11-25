Тбилиси, , 11:35 — REGNUM Акцию протеста под лозунгом «Скотный двор» провели возле здания парламента Грузии в Тбилиси гражданские активисты 25 ноября. Об этом сообщает телеканал Formula News.

Протестующие рассказали журналистам, что выступают против того, чтобы страной «единолично» правил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Активисты принесли с собой поросёнка.

«Мы организовали эту акцию по книге «Скотный двор», где животные прогнали людей с фермы и пытались установить единоличное правление, как сегодня пытается сделать Бидзина Иванишвили в Грузии», — цитируют журналисты участников акции.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные партии Грузии не признали итоги парламентских выборов, отказались входить в парламент и начали проводить акции протеста. В оппозиции требуют от властей проведения новых выборов и не согласны на другие условия. Лидеры «Грузинской мечты», получившей большинство голосов, заявили, что смогут работать в парламенте без оппозиционных партий.

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