Джакарта, , 11:28 — REGNUM Полицейское управление Западной Джакарты отметило, что 80% нарушителей масочного режима были молодые люди, сообщает Antara.

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Известно, что 80% от общего числа нарушителей масочного режима за период с апреля по ноябрь 2020 года, составляет 23 тысячи человек.

Согласно комментарию полиции, молодые люди сознательно не используют маски должным образом.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве торговли Индонезии заявили, что государство будет играть важную роль в переговорах о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), если сможет повысить свою конкурентоспособность.

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