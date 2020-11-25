Варшава, , 11:21 — REGNUM 26 ноября в Европейском парламенте в Брюсселе пройдут дебаты по поводу решения Конституционного суда Польши об ужесточении запрета на проведение абортов. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

В рамках обсуждения на голосование евродепутатам будет вынесена осуждающая резолюция, подготовленная левыми фракциями.

Многие депутаты, в особенности представляющие либеральные и левые силы, настроены добиться общего осуждения ограничений на проведение абортов в Польше. В то же время бывший заместитель министра юстиции Польши Беата Кемпа во время выступления на заседании Европейского парламента 24 ноября подчеркнула депутатам, что Европейский союз не может навязывать свои взгляды на мировоззренческие вопросы, потому что это национальная компетенция.

К Кемпе присоединилась и депутат Европарламента от Польши Ядвига Вишневская. Она заявила, что договоры ЕС четко определяют компетенции, и их нарушение является нарушением верховенства закона. Она подчеркнула, что решение Конституционного суда Польши необходимо уважать.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.