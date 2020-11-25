Сеул, , 11:23 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва призвала страны Центральной Азии поддержать стремление Сеула установить прочный мир на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы внешнеполитического ведомства страны.

Данное заявление было обнародовано 25 ноября в ходе 13-го Форума сотрудничества «Южная Корея — Центральная Азия».

«Мир и процветание на Корейском полуострове — путь к миру и общему процветанию на всем евразийском континенте», — подчеркнула южнокорейский дипломат.

Кан Гён Хва отметила, что несмотря на то, что диалог с КНДР зашёл в тупик, Сеул намерен продолжать усилия по «устранению угрозы войны и ядерного оружия на полуострове».

Известно, что в форуме приняли участие высокопоставленные лица Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

В рамках мероприятия стороны обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией, включая сотрудничество в сфере общественного здравоохранения, дистанционного образования и климата.