Тбилиси, , 11:19 — REGNUM В Тбилиси протестующие в ночь на 25 ноября нанесли краской на стены и тротуары символику СССР, протестуя против того, что в парламенте Грузии может остаться только одна партия. Об этом сообщает грузинское подразделение «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).

Как рассказали журналистам участники акции, они таким образом выступили «против второго тура выборов в лучших традициях Советского Союза при однопартийном и единоличном правлении». Члены какой организации выразили таким образом свой протест, не сообщается.

На представленных фото видно, что протестующее нанесли красной краской символ «Серп и молот» на плакаты с кандидатами в депутаты от правящей партии «Грузинская мечта», оставшиеся после избирательной кампании, и на брусчатку на тротуарах.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные партии Грузии не признали итоги парламентских выборов, отказались входить в парламент и участвовать во втором туре голосования. В оппозиции требуют от властей проведения новых выборов и не согласны на другие условия. Лидеры «Грузинской мечты», получившей большинство голосов, заявили, что смогут работать в парламенте без оппозиционных партий.

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