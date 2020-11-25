Джакарта, , 11:05 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо высказался по поводу ареста министра морских дел и рыболовства Эди Прабово, сообщает CNN Indonesia.

«Мы уважаем юридический процесс, который в настоящее время ведется Комиссией по искоренению коррупции. Я считаю, что комиссия работает прозрачно, открыто, профессионально. Правительство последовательно поддерживает усилия по предотвращению и искоренению коррупции в Индонезии», — заявил глава государства.

Ранее председатель Комиссии по искоренению коррупции Фирли Бахури подтвердил операцию по задержанию министра морских дел и рыболовства Индонезии Эди Прабово в аэропорту Сукарно-Хатта.

В комиссии пояснили, что арест был произведен в связи с предполагаемым делом о коррупции при выдаче разрешения на вывоз лобстеров.

Как сообщало ИА REGNUM, министр морских дел и рыболовства Индонезии был арестован следователями Комиссии по искоренению коррупции.

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