Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду, 25 ноября, в целом приняло законопроект о бюджете Северной столицы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

4 Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Доходу бюджета на 2021 год установлены в размере 651,7 млрд рублей, расходы — 741,3 млрд рублей, дефицит бюджета составит 89,7 млрд рублей.

По словам председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова, в этом году из-за пандемии работа над бюджетом имела особо важный и сложный характер.

«На пике турбулентности сложно смотреть вперед, но именно это потребовалось от всех, кто работал над главным финансовым документом города. Петербург ждет не просто крепко сшитый и сбалансированный бюджет, а реальный экономический план, нацеленный на восстановление экономической жизни города уже в следующем году», — сказал спикер.

По словам Макарова, в бюджете-2021 сохранены все социальные гарантии для петербуржцев, предусмотрены средства для укрепления системы здравоохранения, образования и поддержания жизнеобеспечения города. Заложены ассигнования на развитие социальной и транспортной инфраструктуры Петербурга.

«Бюджет Санкт-Петербурга по-прежнему имеет четкую социальную направленность, строится вокруг человека и для человека», — заверил глава Заксобрания.

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