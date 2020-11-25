Киев, 25 ноября 2020, 11:03 — REGNUM Пандемия коронавируса и экономический кризис обернутся всплеском преступности на Украине. Об этом заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 24 ноября в эфире телеканала NewsOne.
Он отметил, что Украина должна срочно взять под контроль оборот огнестрельного оружия, который в данный момент практически отсутствует.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший первый заместитель министра экономики Украины Павел Кухта заявил, что казна Украины впервые за десять лет полностью опустела.
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