Киев, , 11:03 — REGNUM Пандемия коронавируса и экономический кризис обернутся всплеском преступности на Украине. Об этом заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 24 ноября в эфире телеканала NewsOne.

«Ситуация вокруг коронавируса и экономический кризис, они, конечно, приведут к всплеску преступности, грабежей разного рода, краж имущества, бандитизма. Правоохранительным органам уже надо к этому готовиться», — рассказал эксперт.

Он отметил, что Украина должна срочно взять под контроль оборот огнестрельного оружия, который в данный момент практически отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший первый заместитель министра экономики Украины Павел Кухта заявил, что казна Украины впервые за десять лет полностью опустела.

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