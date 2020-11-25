Москва, , 10:48 — REGNUM В Госдуме сожалеют, что призыв запретить использование пальмового масла и глутамата натрия не нашел поддержки, что негативно отразилось на экспорте российского шоколада.

«Самое печальное, что с европейских рынков наших кондитеров особо и не выдавливают. Отечественные производители с этим, к сожалению, справляются сами. А ведь сколько раз мы и законодательно, и в рамках различных мероприятий на думской площадке призывали ограничить, запретить использование того же пальмового масла и усилителя вкуса — глутамата натрия», — написал депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) в ТГ-канале.

При этом он видит логику в стремлении производителей удешевить производство.

«Главное — гнать объемы, удешевлять производство и издержки? Для коммерсанта это, наверное, логично. Но итоговая цена такого «ужимания» для бизнеса оказывается слишком высока», — констатировал парламентарий.

«Ладно, рынки Европы успешно сдали. Но разве на прилавках российских магазинов другая продукция?» — задает он вопрос.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре 2020 года департамент защиты прав потребителей и безопасности продовольственных товаров Германии опубликовал уведомление о том, что в вафельных тортах российского производства выявлено запредельное содержание глицидиловых эфиров и 3MCPD. Подобное сообщение разместил также сайт европейской Системы экстренного уведомления по качеству пищевых продуктов (RASFF).